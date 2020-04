Dr Kathia Cadinouche : "Nous appelons l'ARS à un language de vérité"

"Il est bien évident que nous ouvrons les centres COVID. Notre positionnement n’avait pas d'autre sens que d'interpeller publiquement l'ARS sur le sien, à savoir sa recommandation pour les centres COVID, où elle recommande les masques chirurgicaux, ce qui est une recommandation hautement contestable à un moment où nul n’est plus censé ignorer l’extrême contagiosité de ce virus ...!



C'est mettre délibérément (?) ou par incompétence (?) en danger la vie des soignants de ces centres, quand les recommandations de prise en charge des mêmes patients sont totalement différentes !



Un jour il est clair que nos gouvernants auront à rendre compte de ce type de recommandations.



Notre appel à fermer les centres COVID était une façon de renvoyer chacun de ceux qui ont promulgué de telles recommandations à leurs propres responsabilités individuelles et collectives.



A un moment, surtout à un moment comme celui-là, une seule chose doit prévaloir : Le bon sens et l'humanité dans chaque prise de décision.



Et si le problème était : “nous n’en avons pas“, alors que l’on ait le courage et la décence de le dire. Nous aurions pu l’entendre. Et pas une couverture doctrinale du manque de protection pour les soignants.



Cela s'appelle du courage et de l’honnêteté. Notre appel était un appel à nous dire : “Voici les recommandations. Nous n’avons pas les capacités de vous équiper et nous comprenons que vous fassiez d’autres choix : en quoi pouvons nous vous aider très rapidement ?“



C'était cette réponse là que nous attendions. Une réponse claire, honnête, humaine. Nous le redisons : nous sommes là pour aider.



Ne pas être persuadé de la pertinence de ces centres n’empêche pas d’anticiper : personne n’a encore vu de grands visionnaires dans cette crise.



L'anticipation est le maître de la guerre. Notre seul souhait est que nul n’ait besoin de ces centres. C'est notre souhait le plus cher.



Et nous appelons encore une fois l'ARS a un langage de vérité absolue, à dimension humaine et non doctrinale.



Nous restons persuadés qu’en appelant au meilleur de chacun - tout est possible."



Docteur Kathia Cadinouche et le Collectif Informel des soignantes et soignants de la Réunion