Courrier des lecteurs Dr Jekill et Mr Macron

Autrement dit : l’autre visage du grand timonier : la sophrologie pour les nuls…..



Je dois, en préambule rappeler ce qu’est la sophronisation , à retrouver sur GOOGLE pour les fouineurs avertis comme votre serviteur.



Sophronisation, : induction d’état d’hypovigilance (entre veille et sommeil) utilisée en sophrologie mentale thérapeutique des maladies psychiques et des états de douleurs basés sur des changements d’état de conscience proche de l’hypnose……Un peu long comme définition, je vous l’accorde.



Pour étayer mon propos, nous avons remarqué que sur TOUS les médias audio, visuels, papiers, numériques, le père Noël n’était plus l’Homme Coca Cola en rouge, mais l’homme en costard vert dollar que la France attendait tel le deus ex-machina. Pas un pas,( non, pas Bata), mais pas une séquence sans Manu.



Bien sûr, Dr Jekill sait communiquer. Mais il ne peut communiquer sans la complicité de ses lutins, les médias asservis.



Bien sûr, ils ne le sont pas tous……Cela porte le nom cité en préambule . A force de vous bourrer le crâne avec ces discours nombrilistes, vous ne farcissez pas la dinde à Noël, mais vous vous farcissez du Macron aux petits oignons. Mais carri canard, toujours carri canard…..un jour, on aura une indigestion de Macron. Pour moi, c’est déjà fait !



Bonne année 2018.



