Dr François Chieze : "La situation épidémiologique est plutôt stabilisée"

Lors des annonces du préfet sur la stratégie de déconfinement à compter du 2 juin à La Réunion, le Dr François Chieze, directeur veille et sécurité sanitaire à l'ARS a fait le point sur la situation épidémique à La Réunion.

Depuis le premier cas diagnostiqué le 11 mars à La Réunion, 470 cas ont été diagnostiqués.



Près de 28.000 dépistages du Covid-19 ont été réalisés à La Réunion, un chiffre supérieur à de nombreux autres départements Français.



Ces dix derniers jours, La Réunion compte 13 nouveaux cas de coronavirus dont 6 sont des patients faisant l'objet d'une évacuation sanitaire depuis Mayotte (Evasan).

4679 dépistages ont été effectués avec un taux de positivité de 0,3%.



Depuis le 11 mai , date du déconfinement, 31 cas de Covid-19 ont été confirmés avec la mise en place du nouveau dispositif de "contact tracing".

Parmi eux, 22 sont des cas importés, dont 9 evasan. 7 voire 9 sont des cas autochtones secondaires liés à des cas importés secondaires.



L'ARS a effectué 802 rappels de voyageurs arrivés pendant cette période.



15 situations ont été traitées en lien avec l'assurance maladie:

Deux établissements de santé qui ont traité leur situation en interne, l'un des deux a été invalidé.



Dans un autre cas, une collectivité, plus de 10 contacts ont été identifiés, mais là aussi le contact initial a été invalidé.



Deux interventions ont été nécessaires pour joindre deux cas qui ne répondaient pas. Une équipe mobile a permis de les retrouver.



Une chaîne de transmission familiale concernant deux familles a été identifiée. En plus du cas contact, 3 cas supplémentaires ont été identifiés et 24 contacts tracés qui se sont avérés négatifs.



Un cas groupé familial plus récent a été identifié et les quatre contacts se sont avérés positifs dans le cadre de leur domicile.





Le taux de positivité pour les voyageurs arrivant à La Réunion:



Ces deux dernières semaines, 7 personnes se sont révélées positives sur les 879 testées, qui s'explique par la décroissance de l'épidémie en métropole.





Situation sanitaire:



Hospitalisations: 16 patients actuellement en unité covid, dont 13 evasan;

Réanimation : 3 personnes, toutes evasan;



Taux d'occupation des hôpitaux: en nette augmentation, s'explique par la forte reprise des hospitalisation hors covid-19;



La campagne de vaccination contre la grippe débute le 1er juin:

Près de 60 pharmacies d’officine mobilisées, pour se protéger d’une infection qui a déjà fait près de 20 décès à La Réunion.





