A la Une . Doutant d’une collusion LREM-LR, Imrhane Moullan quitte ses fonctions au sein d’AGIR 974

Le référant local du parti AGIR La Droite Constructive, Imrhane Moullan, démissionne avec effet immédiat. Il dénonce une trop grande porosité entre les partis LR et LREM à La Réunion. Imrhane Moullan s’explique. Par GD - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 06:53

Le communiqué : Adhérent et référent pour La Réunion du parti « AGIR La Droite Constructive » depuis juin 2018, je présente ce jour au Président de AGIR, Monsieur Franck RIESTER, sous couvert du Directeur Général du parti, ma démission avec effet immédiat de mes fonctions de délégué départemental, et ce pour les raisons suivantes :

Ne me retrouvant plus dans les valeurs sociétales du parti LR ces dernières années, et souhaitant rester fidèle à mes valeurs de tolérance et d’ouverture ainsi qu’à une ligne politique libérale, sociale, européenne et humaniste, le parti alors nouvellement créé AGIR - positionné au Centre-Droit - correspondait initialement à mes convictions.

Or, de récents évènements au niveau local heurtent brutalement ces convictions et c’est en responsabilité et en totale transparence que je prends ma décision.

En effet, la collusion entre la majorité présidentielle et la fédération locale du parti Les Républicains (LR) est un premier obstacle à la poursuite de mon engagement : opposant farouche au président local LR, j’ai peu apprécié d’apprendre lors de mon entretien téléphonique du vendredi 04 février dernier de la bouche de notre Directeur Général que Michel FONTAINE ne ferait pas campagne pour la candidate de son parti LR Valérie PECRESSE car il serait de mèche avec la majorité présidentielle …

Certes, il n’aura échappé à personne entre-temps que ses proches, élus et collaborateurs, avaient rejoint le Président MACRON tels que le très macroniste Président du Département, Cyrille MELCHIOR, ou le maire de Petite-Île, Serge Hoareau, ainsi que son bras droit et directeur de cabinet à la CIVIS devenu référent de HORIZONS, nouveau parti appartenant à la majorité présidentielle EN MARCHE. Michel FONTAINE et le député David LORION, tout comme le maire du Tampon André THIEN AH KOON (TAK) qui a parrainé et soutenu activement Emmanuel MACRON en appelant à voter pour ce dernier dès le 1er tour des présidentielles, ont même publiquement accueilli le Premier Ministre Jean CASTEX venu en qualité de représentant du candidat MACRON faire campagne à La Réunion en avril dernier.

Mais une double limite rouge vient d’être franchie au lendemain de ce 1er tour des élections législatives :

1. Le député David LORION et le fils du maire du Tampon Patrice THIEN AH KOON, pourtant investis par le parti LR mais soutenus par MACRON, candidats respectivement dans les 4ème et 3ème circonscriptions de La Réunion, qui n’ont eu de cesse de répéter jusqu’à récemment qu’ils allaient travailler avec le Président MACRON, nient désormais de manière éhontée qu’ils soient macronistes, alors qu’ils sont bien évidemment « macron-compatibles » … La vague électorale anti-MACRON qui déferle sur La Réunion explique qu’ils avancent désormais masqués : cela on ne saurait l’accepter !

Cela est d’autant plus détestable que le référent local du parti EN MARCHE, le maire de l’Entre-Deux Bachil VALY, très proche de TAK « son allié de toujours » dont il est le 1er vice-président à la CASUD, vient de publier ce jour un communiqué digne de Machiavel pour expliquer qu’il ne donne pas de consigne de vote en faveur de Patrice THIEN AH KOON au motif que ce dernier ne serait pas un soutien de la majorité présidentielle, ce qui est évidemment inexact comme tout le monde le sait. Cette fausse nouvelle n’est qu’une manœuvre électorale désespérée pour tenter d’aider le candidat Patrice THIEN AH KOON à essayer de se défaire de son étiquette macroniste. Pourquoi nier l’évidence ?

2. Un candidat malheureux estampillé Rassemblement National (RN) ayant participé à une réunion de la section locale de son parti lundi dernier, en présence du référent départemental du RN et du maire de La Plaine des Palmistes lepéniste, Johny PAYET, m’a confié ce mardi que Michel FONTAINE aurait déclaré que les discussions ne se feraient pas avec les candidats RN mais « à un autre niveau » … Effectivement, hier mercredi, le référent local du RN, Joseph RIVIERE employé à la CASUD présidée par TAK, a appelé à voter pour les candidats macronistes LORION et THIEN AH KOON en faisant barrage à leurs adversaires du 2nd tour …

Le mélange LR-LREM était déjà indigeste, le galimatias LR-LREM-RN est abject !

Mon engagement politique ne saurait souffrir de telles compromissions, appelées en créole réunionnais par l’expression métaphorique « manger cochon » … Les valeurs qui m’animent et ma volonté de contribuer au renouvellement de la classe politique locale sont totalement incompatibles avec de telles alliances qui ne font que nourrir la défiance des électeurs envers la politique : comment ensuite faire mine de s’étonner d’une abstention croissante qui met désormais gravement en péril la démocratie ?

Pour ces motifs, et parce que je crois profondément en la capacité de citoyens engagés et sincères à rétablir la confiance entre la population et leurs élus, mais aussi parce que je suis scandalisé par le comportement intolérable d’une minorité d’élus qui porte gravement préjudice à l’image de l’ensemble de la classe politique, je fais le choix de démissionner.

Je garde mes valeurs, je poursuis mon combat citoyen, mais je reste un homme réunionnais libre et indépendant, et je sais qu’il existe bon nombre de femmes et d’hommes politiques qui servent l’intérêt général avant tout : à ceux-là, j’apporte mon soutien plein et entier !

Imrhane MOULLAN