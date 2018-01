Doughy, qui a reçu une décharge de plomb, survit

Doughy, le chien retrouvé par son propriétaire avec une plaie béante au niveau du cou, revient de loin. Si la blessure ressemblait à celle que pourrait provoquer un coup de sabre, il s’agit en fait d’une décharge de plomb qui a fait pourrir sa peau et sa chair pendant plus de 10 jours. Les vétérinaires de la clinique de Saint-Paul ont en effet trouvé une quarantaine de projectiles dans la blessure.



L’état de Doughy était préoccupant, surtout pour sa famille qui n’avait pas les moyens de le soigner. Mais c’est grâce aux dons et à l’association L’Homme et son chien, que Doughy est aujourd’hui sauvé. Il n’est cependant pas totalement remis : "Une grosseur sur le dos, on ne sait pas s'il s'agit de son os éclaté et une grosseur à sa patte avant droite, une boiterie, en plus il est plantigrade (très mauvaise alimentation depuis la naissance...)" , explique l’association.



Doughy retourne à la clinique mercredi. Une plainte sera déposée contre X.