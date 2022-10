Doublement de la surface de baignade aux Roches Noires

Le responsable du service sécurisation des plages, Éric PESNEL, répond aux questions de la présentatrice, Aurélie BÉTON. L’occasion d’en apprendre plus sur cet équipement innovant.



Aux Roches, la surface de baignade double quasiment, passant de 2 700 mètres carrés à 5 100 mètres carrés. Soit une augmentation de la superficie de 90% depuis début octobre.



Cette optimisation vise à augmenter le nombre de jours de baignade sécurisée. Le fait de reculer le filet, doit permettre de modifier les critères de hauteur de houle pour enlever le dispositif. À houle identique, la différence de tracé permettrait de conserver le filet 10% de temps en plus. Cela représenterait une augmentation de 20 jours par an.



Ce nombre était de 247 jours d’ouverture en 2021. Aux Roches, le confort des baigneurs a été amélioré. La profondeur peut aller jusqu’à 3 mètres. La zone gagnée est suffisamment profonde pour les nageurs. Le linéaire supplémentaire de filet est de l’ordre de 30 m (soit 20% de plus que le filet actuel). Ce qui ne nécessite pas de changement particulier au niveau des moyens techniques et humains.

Les 30 mètres supplémentaires n’entraînent pas de surcoût de fonctionnement pour ce qui concerne la vérification. Le nouveau tracé facilite la vérification par les scaphandriers. Cela compense l’augmentation du linéaire. L’extension de la zone de baignade s’inscrit toujours dans la volonté d’alléger encore plus la pression humaine sur le littoral.