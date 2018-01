Double vol au Port : Ils voulaient venger leur dalon mais se sont trompés de cible

Samedi en fin de matinée et en début d'après midi, deux épiceries ont été braquées au Port rue Raymond Verges. Lors du premier braquage, l'individu muni d'un sabre a été interpellé et mis en garde à vue. Lors du second braquage, trois des quatre individus ont été arrêtés et placés aussi en garde à vue.



Pour l'heure, selon nos informations, les malfrats sont toujours entendus par la police. Les interrogations concernant une concomitance entre les deux méfaits sont avérées. Il apparait que les quatre individus du second braquage sont venus en représailles du premier en raison de l'arrestation de leur dalon.



Il est certain que les voleurs se soient malencontreusement trompés de cible.