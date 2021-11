La grande Une Double tentative d’infanticides : le père de famille reste introuvable

Au Gol-Les-Hauts, à Saint-Louis, un père de famille a blessé à l’arme blanche ses deux fils et sa compagnes, ce dimanche. Les trois victimes prises en charge par les secours sont actuellement hospitalisées. L’auteur présumé des coups est toujours en fuite. Par IS - GD - SP - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 17:23





Les deux enfants auraient été retrouvés sur le bas côté de la route par des riverains qui ont prévenu immédiatement les secours. Plusieurs camions de pompiers se sont rendus sur les lieux du drame situé à proximité du parc communal du Gol-Les-Hauts, à Saint-Louis, sur la D20. Au moins deux équipes du Smur sont intervenues pour prendre en charge les jeunes enfants. Leur état de santé était jugé préoccupant par les secouristes. D’après le Codis, en début d’après-midi, ils étaient en urgence absolue mais conscients. Âgés de 2 et 9 ans, les deux fils ont été transportés à l’hôpital, l’un à Bellepierre, le second de Terre-Sainte. L’hélicoptère a évacué une des deux victimes.



Une chasse à l'homme



Quant au père de famille qui aurait tenter d’éviscérer ses deux enfants, il a pris la fuite, avant l’arrivée de la gendarmerie. Une chasse à l’homme a été déclenchée dans la foulée, mobilisant d’importants moyens : gendarmes mobiles, peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie ainsi que des chiens. L’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie est venu compléter le dispositif terrestre. À plusieurs reprises, il a survolé la ravine, sans succès. Les recherches ont été interrompues vers 17 heures et pourraient reprendre dès demain. La D20 a été complètement coupée dans les deux sens de circulation.



Présente sur les lieux, la maire de Saint-Louis a indiqué que des violences conjugales au sein de cette famille avaient déjà été rapportées, dans le passé.



