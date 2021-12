A la Une . Double tentative d'infanticide : Appel à témoins pour retrouver le suspect

Les gendarmes sont à la recherche de l'homme qui aurait poignardé ses deux enfants samedi à Saint-Louis. La procureure de Saint-Pierre fait le point ce mardi soir après trois jours de recherches infructueuses du suspect. Par NP - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 11:42

Deux enfants ont été gravement blessés samedi après-midi. Ils ont reçu plusieurs coups de couteau suite à une dispute conjugale entre leurs parents.



Le suspect principal, le père des deux blessés, a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Les gendarmes diffusent aujourd'hui sa photo et son signalement pour tenter de le retrouver :

Dans le cadre d’une affaire criminelle de tentatives de meurtres commise le 27/11/2021 à Saint-Louis, la Section de Recherches de Saint-Denis de la Réunion recherche le dénommé Cédric PHILÉAS, né le 08/05/1986 à Saint-Louis répondant au signalement suivant :



- âge : 35 ans

- mesurant 1m76

- yeux : marron

- visage : rond

- cheveux : ondulés

- corpulence : forte

- vêtu d’un tee-shirt noir, col en V à bandes blanche et moutarde, et d’un short en jean.



EN CAS D’INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE LA DÉCOUVERTE DE LA PERSONNE BIEN VOULOIR VOUS RENDRE AU SEIN DE LA GENDARMERIE OU DU COMMISSARIAT LE PLUS PROCHE OU FAIRE LE 17.

La procureure de Saint-Pierre fait le point ce mardi soir : Le 27 novembre, 2 enfants grièvement blessés étaient découverts à Saint-Louis. Une enquête de flagrance était immédiatement ouverte pour tentatives de meurtres aggravés et la section de recherches de la gendarmerie de Saint-Denis était saisie. Le père des enfants, soupçonné d’être l’auteur des faits, parvenait à s’enfuir. Il est activement recherché depuis cette date. 3 phases de recherches ont ainsi été mises en place, associant l’ensemble des moyens du commandement de la gendarmerie de la Réunion : antenne GIGN, compagnie de Saint-Pierre, maison de la protection de la famille, équipe cynophile, PGHM, section aérienne, outre le service d’enquête. Ce matin, un avis de recherche a également été diffusé. Une instruction est ouverte ce jour pour la poursuite de l’enquête.