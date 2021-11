Double tentative d'homicide à Saint-Louis : Les deux enfants hospitalisés

Les gendarmes sont à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver un père de famille suspecté d'avoir porté des coups à l'arme blanche à ses deux enfants. La scène d'horreur s'est déroulée à Saint-Louis, au Gol-Les-Hauts. Âgés de 2 et 9 ans, ils ont été grièvement blessés . Pris en charge par les secours, ils ont été évacués à l'hôpital, l'un à Bellepierre et le second à Terre-Sainte. Une des victimes a été transportée en hélicoptère. Pour l'heure, l'auteur présumé des coups, un père de 37 ans est introuvable. L'hélicoptère de la gendarmerie est sur les lieux pour compléter les recherches au sol.Juliana M'Doihoma, maire de Saint-Louis s'est rendu sur lieux. Elle a indiqué que la famille était déjà connue par les services sociaux pour des faits de violences conjugales.