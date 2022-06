La grande Une

Double opération escargot : Les planteurs s'arrêtent devant la préfecture

Le convoi venu de l'Ouest vient d'arriver à Saint-Denis et s'installe devant les grilles de la préfecture. Les planteurs manifestent car ils assurent que leurs inquiétudes ne sont pas entendues par les industriels dans le cadre de la négociation de la convention canne. Une double opération escargot - lancée depuis le Sud et l'Est - effectue un arrêt à la préfecture à la mi-journée.