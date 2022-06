A la Une . Double opération escargot : Les axes routiers concernés à La Réunion

Les agriculteurs manifestent aujourd'hui sur les routes de La Réunion. Ils réclament l'inclusion de garanties dans la convention canne 2022-2027 pour faire face à la crise économique. Ils mènent aujourd'hui une double opération escargot. On fait le point sur la circulation sur le réseau routier. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 09:20





La situation se complique ce mardi matin sur les routes de La Réunion. Les planteurs manifestent au sujet de la nouvelle convention canne et organisent une double opération escargot en direction de Saint-Denis. Voici les axes routiers qui devraient être concernés ce matin par cette mobilisation.

Saint-Benoît vers Saint-Denis



Les agriculteurs ont quitté l'Est à 9 heures ce matin et se rendent maintenant à Saint-Denis. Ils empruntent la quatre-voies et circulent à vitesse réduite en direction du chef-lieu. lls se trouvent au niveau de Sainte-Suzanne à 10 heures. À 11 heures, ils évoluent au niveau de la quatre voies de Sainte-Marie.



Ils emprunteront à Saint-Denis le boulevard Lancastel pour faire un crochet jusqu'à la préfecture avant d'entrer dans le centre-ville de Saint-Denis pour rejoindre leur destination finale, le siège du Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS) à la Providence où se déroulent les négociations.

Saint-Louis vers Saint-Denis



Les agriculteurs ont quitté le Gol à 9 heures. Les véhicules sont engagés sur la RN1 en direction de Saint-Denis. Ils sont engagés sur la Route des Tamarins au niveau de Saint-Leu à 9h30. Les manifestants emprunteront donc la Route du Littoral et passeront devant la préfecture avant de se rendre à la Providence.