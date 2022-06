A la Une . Double opération escargot : Le point sur les bouchons

Les planteurs de canne manifestent ce mardi. Des convois lents sont organisés en direction de Saint-Denis, depuis le Sud et l'Est. Voici le point sur les embouteillages provoqués. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 10:33

Voici le point sur le réseau routier de La Réunion ce matin. Des difficultés sont observées à cause de la double opération escargot des planteurs.



11h20



Le convoi venu de l'Est se trouve au niveau de la quatre-voies de Sainte-Marie, après la Ravine des Chèvres, en direction de Saint-Denis.



10h30 : Le point du CRGT



Dans l'Est : Un embouteillage est observé entre l'échangeur de La Marine à Sainte-Suzanne et au moins jusqu'à la Pente de Bel Air.



Dans l'Ouest : Des grosses difficultés de circulation concernent les automobilistes de Saint-Paul. Des ralentissements vont de Savannah à L'Eperon.

