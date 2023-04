A la Une . Double meurtre à Rennes : Un homme interpellé à Mayotte

Dans le cadre de l'enquête ouverte après la mort de deux hommes tués par balles dans un quartier populaire de Rennes la semaine dernière, le procureur de cette même ville, Philippe Astruc, a annoncé ce mardi qu'un homme avait été interpellé à Mamoudzou et ramené en France hexagonale. Par NP - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 08:21

Deux hommes âgés de 28 et 34 ans, originaires respectivement de Guyane et de Martinique, avaient été tués par des tirs d’arme automatique dans un probable règlement de compte sur fond de trafic de drogue sur un lieu de revente de stupéfiants a précisé Philippe Astruc.



L'arme utilisée dans ces homicides était un Luger 9mm de calibre 12 dont 16 étuis percutés ont été retrouvés sur place.



Le suspect est né en 2000 à Mamoudzou et n'avait aucun antécédent judiciaire, a ajouté le procureur qui a dans le même temps confirmé que la compagne du suspect avait également été interpellée.