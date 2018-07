La grande Une Double-homicide et suicide à St-Louis: Une personne soupçonnée d'avoir fourni les armes placée en garde à vue





Après avoir conclu à un double homicide suivi du suicide de l’auteur des faits alors que deux enfants se trouvaient sur place, les enquêteurs de la brigade de recherche de Saint-Pierre se sont concentrés sur l’origine des armes utilisées par le mis en cause décédé. Une personne, soupçonnée d’avoir fourni les deux armes à feu, a été interpellée ce matin à son domicile situé à Saint-Louis.



"Deux armes d’épaule et des munitions de petit calibre ont été retrouvées au domicile de la personne interpellée. La catégorie des deux armes saisies est en cours de détermination", indique le vice-procureur Benoit Bernard dans un communiqué.



Les investigations se poursuivent le temps de la garde à vue. L’enquête sur le drame survenu le 26 mai dernier dans le quartier du Gol à St-Louis avance . Ce samedi matin-là, trois corps sans vie avaient été découverts dans un logement de la rue de l’Etang.Après avoir conclu à un double homicide suivi du suicide de l’auteur des faits alors que deux enfants se trouvaient sur place, les enquêteurs de la brigade de recherche de Saint-Pierre se sont concentrés sur l’origine des armes utilisées par le mis en cause décédé. Une personne, soupçonnée d’avoir fourni les deux armes à feu, a été interpellée ce matin à son domicile situé à Saint-Louis."Deux armes d’épaule et des munitions de petit calibre ont été retrouvées au domicile de la personne interpellée. La catégorie des deux armes saisies est en cours de détermination", indique le vice-procureur Benoit Bernard dans un communiqué.Les investigations se poursuivent le temps de la garde à vue. Zinfos974 Lu 2931 fois