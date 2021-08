A la Une . Double attentat à Kaboul : De nombreux morts, dont des militaires américains

Une double explosion a eu lieu aujourd'hui à l'aéroport de Kaboul, près d'une entrée devant laquelle patientaient des centaines d'Afghans souhaitant fuir leur pays, puis au niveau d'un hôtel où séjournaient des soldats étrangers, américains et britanniques. Selon un premier bilan, on dénombrerait 13 à 20 morts dont 12 militaires américains. Quinze autres ont été blessés. Ce bilan pourrait cependant être encore plus grave. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 23:14

Les autorités américaines avaient révélé hier avoir été informées d'un probable attentat commis par Daesh et avaient incité en conséquence leurs ressortissants à être très vigilants. Ces mises en garde n'ont semble-t-il pas été suffisantes puisqu'un premier attentat a frappé Kaboul aujourd'hui en fin de journée. De nombreuses victimes sont à déplorer, parmi lesquelles des militaires américains.



Cette première explosion se serait produite près de la porte d'Abbey - l'un des principaux accès de l'aéroport, devant laquelle étaient entassés des centaines d'Afghans cherchant désespérément un moyen de quitter l'Afghanistan. Selon l'AFP, qui cite "certaines sources", cette explosion serait l'oeuvre d'un kamikaze qui se serait fait exploser dans une canalisation située sous le site où s'enregistrent les Afghans pour pouvoir quitter le pays.



Une seconde explosion a eu lieu au niveau de l'hôtel Baron, tout près également de l'aéroport.



D'après un premier bilan communiqué par un porte-parole taliban, on dénombrerait 13 à 20 morts et 52 blessés, dont 12 militaires américains tués et 15 blessés. Une information confirmée par la suite par le Pentagone.



Les talibans, qui sont en conflit ouvert avec Daesh, ont condamné ces attentats tout en rappelant que la surveillance de l'aéroport était sous la responsabilité des Américains.



