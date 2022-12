Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Dotation et revalorisations pour les assistants familiaux

Le syndicat SAMFFA a organisé une manifestation devant le Palais de la Source les lundi 12 et mardi 13 décembre. Et ce, malgré les avancées significatives réalisées dans le cadre d’un dialogue régulier et constructif avec les représentants des organisations syndicales des assistants familiaux. Ce nouveau mouvement de grève du SAMFFA interroge, sachant que depuis 3 mois, une expertise spécifique est menée par un cabinet spécialisé extérieur, en vue de définir de façon neutre et objective les modalités d’actualisation des diverses indemnités liées à l’accueil familial.



Le Département n’est pas resté inactif en attendant les conclusions de ces travaux : afin de garantir la prise en charge la plus adaptée aux enfants de l’ASE, la Commission permanente a validé en avril 2022 l’attribution d’une dotation exceptionnelle mensuelle forfaitaire de 153 € par enfant. Cette nouvelle charge représente une dépense supplémentaire de 2 millions d’euros sur fonds propres du Département.



Les travaux d’expertise, achevés le 2 décembre 2022, proposent différents scénarii de valorisation financière et un nouveau cadre d’intervention relatif à l’accueil familial :

- L’indemnité d’entretien réévaluée à hauteur de 19,32 €/jour/enfant, ce qui représente une augmentation de 4,32 euros (soit + 29 %) - L’allocation d’habillement revalorisée de + 6,63 € à 11,25 € en fonction de l’âge de l’enfant (soit + 25%)

- L’allocation argent de poche connaîtra une hausse de 25 %

- L’allocation de rentrée scolaire sera réajustée à hauteur de 25 % pour tous les bénéficiaires.



Ces différentes revalorisations représentent un surcoût annuel de +5 millions d’euros pour la Collectivité. Ce qui est nécessaire, compte tenu de l’importance de la mission d’accueil familial.



De plus il a été proposé la mise en œuvre d’un nouveau contrat social au cours du 1e r semestre 2023 visant à valoriser la place de l’assistant familial dans la prise en charge des enfants, intégrant notamment une prime d’ancienneté et un plan de carrière.



L’accueil familial constitue depuis toujours, une des priorités de la politique départementale. Le Président Cyrille Melchior maintient le dialogue et a réaffirmé à plusieurs reprises, son engagement aux côtés des enfants et des assistants familiaux. À La Réunion, l’accueil familial a toujours été un mode d’hébergement privilégié par le Département, sachant que 75% des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance sont accueillis chez les 830 assistants familiaux employés par le Département. Les modalités actuelles de leur rémunération au sein du Département sont indiquées dans le tableau ci-après :







