[Dossier] Le « Monkey Business » à l'île Maurice

Le Dr Cindy Buckmaster, présidente de l’association Americans for Medical Progress, experte en recherche biomédicale sur les animaux, est à Maurice depuis deux semaines pour évaluer,

, les conditions de vie des macaques auprès des compagnies affiliées à la Cyno Breeders Association (qui compte 5 centres d’élevages présents dans l’île et dont l'actionnaire principale est le groupe IBL).

Maurice étant le deuxième plus gros exportateur de macaques à longue queue dans le monde après la Chine. Plus de 7 000 individus de cette espèce de singes sont envoyés chaque année dans divers pays, dont l’Amérique et certains pays européens pour des tests médicaux.

"à titre personnel"