Dos d'Âne : Un randonneur fait une chute de 30 mètres et s'en sort par miracle

Ce mardi en fin d'après-midi, un quinquagénaire a fait une lourde chute en contrebas du sentier de Roche Verre Bouteille. C'est un autre randonneur qui lui a sauvé la vie. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 26 Avril 2023 à 10:18

Ce mardi, sur le sentier qui borde Roche Verre Bouteille à La Possession, un randonneur d'une cinquantaine d'années a fait une lourde chute de 30 mètres et s'est retrouvé dans des barres rocheuses à 30 mètres au-dessous du chemin.



Dans une situation dangereuse, le quinquagénaire qui se trouvait à un endroit très raide et entouré de végétation a heureusement été rejoint par un autre promeneur qui a réussi à descendre auprès de lui afin de lui porter secours et d'appeler les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne à la rescousse.



Ces derniers, accompagnés d'un médecin SAMU, ont terminé leur intervention médicalisée vers 17h dans le mauvais temps et ont pu évacuer le blessé à la tête et aux membres supérieurs à l'hôpital de Saint-Pierre.