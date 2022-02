Communiqué Dos d'Âne : Fermeture temporaire des sentiers du Cap Noir et de la Roche Verre Bouteille

Les sentiers du Cap Noir et de la Roche Verre Bouteille sont fermés jusqu'à nouvel ordre, informe la mairie de la Possession. Par N.P - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 11:35

Le communiqué :



La Ville informe les habitants de la fermeture temporaire des sentiers du Cap Noir à Dos d'Âne et menant vers le point de vue de la Roche Verre Bouteille jusqu'à nouvel ordre pour des travaux de sécurisation. La ville informera les citoyens lorsque qu'une date de réouverture sera fixée. En vous remerciant pour votre compréhension.