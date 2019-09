Dorian: L'ouragan a déjà fait 5 morts aux Bahamas

Bien que l'ouragan Dorian soit de nouveau passé de la catégorie 5 à la catégorie 4, son passage aux Bahamas a fait des ravages et ses premières victimes. Au moins cinq victimes sont à déplorer et près d'une vingtaine d'autres personnes ont été touchées.



Le premier ministre de l'archipel des Caraïbes, Hubert Minnis, a déclaré que malgré sa baisse d'intensité, l'ouragan Dorian n'en reste pas moins extrêmement dangereux. Il a ralenti mais est quasi à l'arrêt, ce qui inquiète énormément les habitants.



Au-delà des morts déclarés, l'ouragan a également fait de nombreux dégâts sur son passage. Les rues des Bahamas retranscrivent l'apocalypse que l'île a vécue, entre les arbres déracinés et les inondations.



Selon de premières constatations, la Croix-Rouge a indiqué que près de 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites dans les îles Abacos et de Grand Bahama. L'ouragan Dorian a causé des dégâts considérables, notamment à cause des pluies et des vents extrêmement violents. Des milliers de résidents ont d'ores et déjà dû être évacués.



Dorian pourrait devenir un puissant ouragan au cours des deux prochains jours et se rapprocher des côtes de la Floride. Le gouvernement a ordonné aux personnes, étant en capacité de le faire, d'évacuer. "Nous pouvons reconstruire vos maisons. Nous ne pouvons pas reconstruire votre vie", a déclare Rick Scott.