Rubrique sponsorisée Donnez votre sang ce mardi 21 septembre à Lizine !

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 11:01



Pour faciliter votre don prenez votre rendez-vous par téléphone au 0262 90 53 92 ou en ligne sur notre site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr:

Lien MON RDV DON DE SANG pour s’inscrire sur cette collecte:

Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous.Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence ! Tout le monde peut avoir besoin d’aide… En septembre aussi, donnez votre sang ! Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion.Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.Pour faciliter votre don prenez votre rendez-vous par téléphone au 0262 90 53 92 ou en ligne sur notre site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr:Lien MON RDV DON DE SANG pour s’inscrire sur cette collecte: https://efs.link/NYFES Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation, avec port du masque fourni et obligatoire pour tous.Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence !



Publicité Publicité