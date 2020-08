Donnez votre avis sur les orientations et les actions de la stratégie pour la mer et le littoral Sud océan Indien

Période de consultation

Pour y participer, accédez au questionnaire en ligne.

Objectif

+ d’infos sur cette consultation du public en ligne, sur le site de la direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI).

Environnement marin, pêche, aquaculture, connaissances scientifiques en océanographie, activités portuaires et nautiques, aménagement du littoral, tourisme, risques littoraux… sont des sujets qui concernent tous les habitants des territoires du bassin maritime Sud océan Indien Ici, nous sommes donc tous concernés !Prenez connaissance de l’ appel à consultation Consultation du 4 août 2020 au 5 octobre 2020Il s’agit de donner votre avis sur les orientations du document stratégique de bassin maritime (DSBM).Vos avis et vos suggestions sont très importants pour valider les actions à impulser dans ce but commun, celui de préserver et de partager au mieux les espaces maritimes uniques de notre bassin Sud océan Indien, pour aujourd’hui, et pour les générations à venir.Et si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire à un tirage au sort pour gagner des lots 😉