au siège du TCO, (1 rue Eliard Laude au Port, de 8h30 à 16h),

à la mairie du Port (service DAT 8h30 – 16h),

ainsi qu’à la mairie annexe de la Rivière des Galets de 8h30 – 16h

La population est invitée à consulter les documents de présentation de ce projet et à noter dans les registres ses remarques et suggestions :Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la commune ( www.ville-port.re ) et ici en téléchargement. Un formulaire en ligne permet également d’envoyer directement ses remarques et questions.