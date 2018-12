<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Donner son sang devient urgent à Saint-Paul





Objectif: remonter le stock alors que les réserves de sang se trouvent fortement déstabilisées par les récentes perturbations à La Réunion. Mairie de Saint-Gilles-les-Hauts, les lundis 10 et 17 décembre de 8h30 a 12h30

Salle de conférence de Saint-Paul, 34 Quai Gilbert sur le front de mer, le mardi 11 décembre de 8 heures à 13 heures

Paroisse de Saint-Paul, 38 bis Chaussée Royale, le vendredi 28 décembre de 8h30 a 12h30

Après un arrêt complet des collectes mobiles pendant deux semaines, ces dernières reprennent indiquent les représentants de l’EFS dans un communiqué.



« Ces collectes nous permettrons, nous l’espérons, de mobiliser un maximun de donneurs et futurs donneurs afin de passer les fêtes de fin d’année et le mois de janvier plus sereinement. En effet, les congés, les phénomènes météorologiques (saison cyclonique) et les épidémies saisonnières font craindre une seconde baisse significative des stocks », précisent-ils.



L’EFS en appelle à la générosité de toutes et tous en cette période difficile de fin d’année !



En offrant 45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les donneurs de sang font un geste utile et généreux, un cadeau qui sauve des vies. Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.



120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Il est urgent de se mobiliser ! À l’approche des congés de fin d’année, l’Établissement français du sang (EFS) invite les citoyens à se mobiliser. Plusieurs collectes se déroulent à Saint-Paul en décembre 2018.Objectif: remonter le stock alors que les réserves de sang se trouvent fortement déstabilisées par les récentes perturbations à La Réunion.Après un arrêt complet des collectes mobiles pendant deux semaines, ces dernières reprennent indiquent les représentants de l’EFS dans un communiqué.« Ces collectes nous permettrons, nous l’espérons, de mobiliser un maximun de donneurs et futurs donneurs afin de passer les fêtes de fin d’année et le mois de janvier plus sereinement. En effet, les congés, les phénomènes météorologiques (saison cyclonique) et les épidémies saisonnières font craindre une seconde baisse significative des stocks », précisent-ils.L’EFS en appelle à la générosité de toutes et tous en cette période difficile de fin d’année !En offrant 45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les donneurs de sang font un geste utile et généreux, un cadeau qui sauve des vies. Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Il est urgent de se mobiliser !

Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > ▶️ Maylan Manaza au port de Ste-Marie Cinor : Ouverture de l'enquête publique du projet de transport par câble