Santé Donner sa moelle osseuse, moins difficile qu'il n'y paraît

Le 19 septembre prochain se tiendra la journée mondiale pour le don de moelle osseuse. Un don moins difficile qu'il n'y parait, note l'Agence de la biomédecine, qui souligne que dans 75% des cas, le don se fait par prélèvement dans le sang. Par Marine Abat - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 15:11 | Lu 128 fois





À La Réunion, 3 866 donneurs sont inscrits, dont seulement 39 % d’hommes. De nouveaux donneurs sont activement recherchés, avec pour objectif d'atteindre les 295 nouveaux inscrits d’ici fin 2020 dans le département.



"La greffe de moelle osseuse offre un espoir de guérison aux personnes atteintes de maladies graves du sang comme les leucémies, les lymphomes ou encore la drépanocytose", explique l'Agence de biomédecine. "Malheureusement, la moelle osseuse est souvent confondue avec la moelle épinière et les modes de prélèvement de cellules de la moelle osseuse peuvent faire peur."



Dans 75% des cas, le don se fait par prélèvement dans le sang



Pourtant, faire un don de moelle osseuse "ce n’est pas si difficile ni douloureux", est-il précisé. En effet, dans 75% des cas, le don se fait par prélèvement dans le sang et il s’organise entre un et trois mois à l’avance.



À l'occasion de cette 6e Journée mondiale, l'Agence de la biomédecine souhaite rappeler combien il est vital de recruter chaque année 20 000 nouveaux inscrits sur le registre afin d’augmenter les chances de greffe de moelle osseuse pour tous les malades car, en dehors de la fratrie, la compatibilité entre un donneur et un receveur est rare.



Les hommes particulièrement recherchés



À ce jour, le registre des donneurs est composé à 65 % de femmes et à 53 % de personnes de plus de 35 ans. Mais plus un donneur s’inscrit jeune, plus il reste longtemps sur le registre et plus il a de chance, de ce fait, de pouvoir aider un malade. "Les cellules issues de donneurs jeunes sont également plus nombreuses et permettent donc aux patients une meilleure prise de greffe".



Les médecins greffeurs privilégient toujours le donneur ayant la compatibilité HLA la plus élevée avec le patient, quel que soit son sexe. Toutefois, lorsqu’un choix est possible, ce sont les hommes qui sont les plus sollicités (les cellules issues de leur moelle osseuse étant dépourvues des anticorps développés par les femmes lors des grosses, elles offrent une meilleure tolérance du greffon).



Aujourd'hui, plus de 311 000 personnes sont inscrites actuellement sur le registre français des donneurs de moelle osseuse. Un nombre qu’il faut continuer de faire progresser afin d’améliorer les chances de trouver un donneur compatible pour chaque malade.



Trois conditions à remplir pour s'inscrire comme donneur :

- Être en parfaite santé

- Être âgé de 18 à 50 ans

- Répondre à un questionnaire médical et effectuer un prélèvement biologique (échantillon salivaire ou prise de sang lors de l’inscription définitive)



Pour s'informer ou se pré-inscrire :

"Donner sa moelle osseuse n’est pas aussi difficile qu’on l’imagine et surtout ça peut sauver une vie". C'est le message que l’Agence de la biomédecine souhaite adresser au grand public à l’occasion de la Journée mondiale pour le don de moelle osseuse qui se tiendra le 19 septembre prochain.À La Réunion, 3 866 donneurs sont inscrits, dont seulement 39 % d’hommes. De nouveaux donneurs sont activement recherchés, avec pour objectif d'atteindre les 295 nouveaux inscrits d’ici fin 2020 dans le département."La greffe de moelle osseuse offre un espoir de guérison aux personnes atteintes de maladies graves du sang comme les leucémies, les lymphomes ou encore la drépanocytose", explique l'Agence de biomédecine. "Malheureusement, la moelle osseuse est souvent confondue avec la moelle épinière et les modes de prélèvement de cellules de la moelle osseuse peuvent faire peur."Pourtant, faire un don de moelle osseuse "ce n’est pas si difficile ni douloureux", est-il précisé. En effet, dans 75% des cas, le don se fait par prélèvement dans le sang et il s’organise entre un et trois mois à l’avance.À l'occasion de cette 6e Journée mondiale, l'Agence de la biomédecine souhaite rappeler combien il est vital de recruter chaque année 20 000 nouveaux inscrits sur le registre afin d’augmenter les chances de greffe de moelle osseuse pour tous les malades car, en dehors de la fratrie, la compatibilité entre un donneur et un receveur est rare.À ce jour, le registre des donneurs est composé à 65 % de femmes et à 53 % de personnes de plus de 35 ans. Mais plus un donneur s’inscrit jeune, plus il reste longtemps sur le registre et plus il a de chance, de ce fait, de pouvoir aider un malade. "Les cellules issues de donneurs jeunes sont également plus nombreuses et permettent donc aux patients une meilleure prise de greffe".Les médecins greffeurs privilégient toujours le donneur ayant la compatibilité HLA la plus élevée avec le patient, quel que soit son sexe. Toutefois, lorsqu’un choix est possible, ce sont les hommes qui sont les plus sollicités (les cellules issues de leur moelle osseuse étant dépourvues des anticorps développés par les femmes lors des grosses, elles offrent une meilleure tolérance du greffon).Aujourd'hui, plus de 311 000 personnes sont inscrites actuellement sur le registre français des donneurs de moelle osseuse. Un nombre qu’il faut continuer de faire progresser afin d’améliorer les chances de trouver un donneur compatible pour chaque malade.- Être en parfaite santé- Être âgé de 18 à 50 ans- Répondre à un questionnaire médical et effectuer un prélèvement biologique (échantillon salivaire ou prise de sang lors de l’inscription définitive)Pour s'informer ou se pré-inscrire : https://www.dondemoelleosseuse.fr/



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur