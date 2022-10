Communiqué "Donner aux idées réunionnaises une attention internationale"

Un groupe de jeunes s’est constitué en Comité d’organisation en 2015 afin de mettre en place une conférence dédiée à l’initiative des femmes réunionnaises. Cette conférence a contribué à rassembler les personnes qui voulaient être acteurs du changement et à favoriser l’émergence des idées et des innovations pour créer un avenir meilleur. Cette action a aussi permis de valoriser les femmes réunionnaises sur la plateforme TED qui est visitée par plus de 3 milliards de personnes chaque année. Par NP - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 08:28

Le programme TED est né en 1984, sous l’initiative de Richard Saul Wurman, architecte et designer, avec l’ambition de créer une agora du savoir ultra-pointue dans un format épuré : stand-up et démonstration illustrée ne dépassant pas 18 minutes avec un minimum de 3 minutes. Il est intéressant de savoir que c’est lors de l’un de ces meetings que John Sculley a présenté le premier Macintosh en 1984. Pour ne citer qu’eux : Al Gore en 2006 sur le climat, Arthur Benjamin en 2005 sur les mathématiques, Ken Robinson sur l’éducation et la créativité, Dan Pink et sa théorie de la véritable motivation des salariés, Jill Bolte Taylor et son étonnante expérience cérébrale, ou le Français Laurent Alexandre à propos de la mort. Toutefois, n’ayant pas de figure féminine en nombre, en 2010, naissait un nouveau type de licence, TEDxWomen, même format et même qualité de speakers, particulièrement à l’initiative des femmes.



Le TEDxSaintDenisWomen est le premier TEDxWomen organisé à La Réunion et fait partie des 120 événements TEDxWomen qui se dérouleront, à l'échelle mondiale, autour du TEDWomen qui lui aura lieu le 29 octobre. Le TEDWomen met le focus sur les femmes qui dirigent le changement, les idées qu’elles challengent, et comment elles façonnent l’avenir. En 2022, la cinquième conférence féminine réunionnaise dédiée au partage d’idées novatrices et inspirantes s’articulera autour dela thématique « RE.PENSER».



Nous voulions ainsi montrer aux femmes réunionnaises et d’ailleurs, que le statut de Femme n’est en aucun cas un frein, et que cela amène à des opportunités innombrables. 6 Talkers vont ainsi demontrer cela parfaitement le samedi 29 octrobre 2022 au Village by CA Réunion à Saint Denis.

Leslie Barbin, a choisi la ville de Saint Denis afin d’optimiser la visibilité et la renommée de ce nouveau rendez-vous. La ville de Saint-Denis étant dynamique et innovante, nous pensons que cela correspond parfaitement à la philosophie de TED. Chaque licence TEDx doit en effet être associée à un nom de lieu. Nous souhaitons réellement apporter une touche d’inspiration, d’innovation, d’envie de s’épanouir grâce à ces conférences, qui touchent toutes catégories socio- professionnelles.



Pour Leslie Barbin : "Cet événement permet non seulement d'apporter de nouvelles idées, mais également de donner aux idées réunionnaises une attention internationale. L’objectif des TED et TEDx events ont pour objectif de donner l’opportunité à chacun et chacune de partager leurs messages et bonnes idées internationalement. Pour moi, les TEDxTalks sont sources d’inspiration et c’est pour cela que je tiens à apporter ma pierre à l’édifice, afin de permettre aux Réunionnais de découvrir, de regarder et de participer à cet échange. J’espère que le TEDxSaintDenisWomen représentera aussi une source d’inspiration pour tout un chacun."



TED reste une organisation à but non lucrative organisée par des bénévoles. C’est grâce au soutien de sponsors que les TEDx peuvent se tenir. Aussi en 2022, le TEDxSaintDenisWomen pourra se tenir grâce au Village by CA, SOLYNVEST et DEVANA.