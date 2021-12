Communiqué Données économiques et sociales des Outre-mer : la Fedom conçoit un tableau de bord

Par LG - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 08:59





La Fedom - Fédération des entreprises des Outre-mer - s’attache à promouvoir l’économie des territoires ultramarins de la France, en veillant aux intérêts de ses entreprises présentes dans la totalité des collectivités des Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna.



Pour soutenir le développement économique et social de ces territoires, la Fedom a opté pour la solution de data storytelling de Toucan Toco qui consiste en la création d’une interface unique valorisant toutes les données clés des territoires d’Outre-mer. C’est un véritable outil de pilotage des indicateurs économiques, qui permet de voir les évolutions et de faire des comparaisons entre les territoires ainsi qu’avec la métropole.



Accessibles à tous, la plateforme permet de suivre l’évolution d’indicateurs sur des sujets aussi divers que la démographie, l’économie (créations d’entreprises chômage, fiscalité), le tourisme, le logement, l’énergie et l’environnement (les émissions de CO2, la consommation), l’audiovisuel, la géographie, dans chacun des territoires.



C’est, in fine, une solution d’aide à la décision qui rend accessible en une seule interface des informations complexes .Elle permet aux entreprises, aux investisseurs, aux collectivités et au grand public d’obtenir rapidement une information fiable sur tous les aspects de ces territoires d’Outre-mer.



« Grâce à notre outil de data storytelling, nous offrons un accès simple et pédagogique aux données de divers organismes (INSEE, Darès, EDF, douanes…) et permettons un meilleur usage à toutes les personnes qui auraient besoin de ces informations relatives aux territoires d’Outre-mer. Notre technologie, appliquée aux collectivités, permet de mieux piloter les actions publiques et d’en mesurer leurs impacts », se réjouit Baptiste Jourdan, cofondateur de Toucan Toco. A l’occasion des Assises économiques des Outre-mer, la Fedom a mis en avant la plateforme développée par Toucan Toco, où les données politiques et économiques des 11 territoires français d’Outre-mer sont consolidées pour une meilleure visibilité de leurs caractéristiques socio- économiques.La Fedom - Fédération des entreprises des Outre-mer - s’attache à promouvoir l’économie des territoires ultramarins de la France, en veillant aux intérêts de ses entreprises présentes dans la totalité des collectivités des Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna.Pour soutenir le développement économique et social de ces territoires, la Fedom a opté pour la solution de data storytelling de Toucan Toco qui consiste en la création d’une interface unique valorisant toutes les données clés des territoires d’Outre-mer. C’est un véritable outil de pilotage des indicateurs économiques, qui permet de voir les évolutions et de faire des comparaisons entre les territoires ainsi qu’avec la métropole.Accessibles à tous, la plateforme permet de suivre l’évolution d’indicateurs sur des sujets aussi divers que la démographie, l’économie (créations d’entreprises chômage, fiscalité), le tourisme, le logement, l’énergie et l’environnement (les émissions de CO2, la consommation), l’audiovisuel, la géographie, dans chacun des territoires.C’est, in fine, une solution d’aide à la décision qui rend accessible en une seule interface des informations complexes .Elle permet aux entreprises, aux investisseurs, aux collectivités et au grand public d’obtenir rapidement une information fiable sur tous les aspects de ces territoires d’Outre-mer.« Grâce à notre outil de data storytelling, nous offrons un accès simple et pédagogique aux données de divers organismes (INSEE, Darès, EDF, douanes…) et permettons un meilleur usage à toutes les personnes qui auraient besoin de ces informations relatives aux territoires d’Outre-mer. Notre technologie, appliquée aux collectivités, permet de mieux piloter les actions publiques et d’en mesurer leurs impacts », se réjouit Baptiste Jourdan, cofondateur de Toucan Toco.