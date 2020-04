A la Une . Donald Trump, vexé, ne fera plus de point presse Après avoir suggéré d’utiliser de la javel et des UV pour détruire le virus, le président américain avait scandalisé la communauté scientifique et offert l’inspiration aux réseaux sociaux. Face aux réactions suscitées, Donald Trump "ne veut plus perdre son temps" avec les points presse.





Vendredi 24 avril, alors qu’on pensait avoir tout vu de la part du président américain, celui-ci a de nouveau réussi à surprendre le monde. Lors d’un point presse à la Maison-Blanche sur l’épidémie qui frappe le monde, Donald Trump avait déclaré "Je vois que le désinfectant l’assomme (le coronavirus) en une minute. Une minute. Et est-ce qu’il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l’intérieur ou presque comme un nettoyage?".



Loin de s’arrêter, il lance la piste des UV pour détruire le virus. Des propos qui ont immédiatement choqué les médecins et chercheurs présents avant de tourner dans le monde. Son concurrent aux prochaines élections américaines, le démocrate Joe Biden, avait réagi dans un tweet où l’on peut percevoir toute sa consternation.

I can’t believe I have to say this, but please don’t drink bleach. — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

"Je n’arrive pas à croire que je dise cela, mais s’il vous plaît ne buvez pas de javel"



Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient beaucoup plus inspirées. Les Twittos et créateurs de mèmes se sont lâchés. Mais parmi le flot de blagues, c’est surtout un tweet de 2016 de l’humoriste britannique Ricky Gervais qui tient la corde avec son côté prémonitoire.

The fact that there are warnings like "Do not drink" on bottles of bleach makes me realise that Donald Trump can become president. — Ricky Gervais (@rickygervais) March 6, 2016

“Le fait qu’il y ait des avertissements du type ‘ne pas boire’ sur les bouteilles d’eau de javel me laisse à penser que Donald Trump peut devenir président”



Face au tollé provoqué, le président américain s’est vexé et avait quitté le point presse. Il avait affirmé ensuite qu’il s’était exprimé de façon "sarcastique".



Après 50 conférences de presse en moins de mois, Donald Trump ne s’est pas présenté ce samedi 25 avril devant la presse. Une absence qui confirme l’information des médias américains selon laquelle il ne se présentera plus devant la presse. Une intuition confirmée quelques heures plus tard sur Twitter par le président américain.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

"Quel est l’intérêt d’avoir des conférences de presse à la Maison-Blanche quand ces nuls de médias ne font que poser des questions hostiles et refusent après de rapporter la vérité ou les faits de manière exacte. Ils font des audiences records et le peuple américain n’a rien d’autre que des Fake News. Ça ne vaut pas le temps et l’effort!"



Sarcastique ou non, le Daily News rapporte une explosion de cas d'ingestion de javel à New-York après les déclarations présidentielles. Le département de Santé de la ville a enregistré 30 appels en moins de 18h après la conférence de presse. Les États-Unis est le plus pays qui compte le plus de morts avec 53 000 décès, soit le quart des victimes mondiales.







