Donald Trump défie Poutine : "Prépare toi Russie" à recevoir mes "beaux" missiles

Le président Donald Trump a affirmé ce mercredi sur Twitter qu'il était prêt à lancer des frappes sur la Syrie malgré la mise en garde de l'ambassadeur russe au Liban . Ce dernier avait déclaré hier que l'armée russe intercepterait tout missile tiré sur la Syrie et s'en prendrait aux sites d'où seraient partis les missiles.Donald Trump s'est malgré tout dit prêt à lancer des frappes contre la Syrie ce 11 avril : "La Russie promet de descendre tout missile tiré sur la Syrie. Prépare-toi Russie, parce qu'ils vont venir, tout beaux, tout nouveaux et élégants"", a-t-il lancé sur Twitter.Le chef du comité de défense de la Douma (chambre basse du Parlement russe) et ancien commandant des troupes aéroportées russes avait également signalé le même jour que Moscou prendrait toutes les mesures, y compris militaires, en réponse à une éventuelle attaque américaine contre les forces gouvernementales en Syrie.