A la Une .. Donald Trump candidat en 2024 ? Il promet une "très grande annonce"

Donald Trump a fait des allusions plus ou moins dissimulées à une nouvelle candidature à la présidence des Etats-Unis. Par L.C - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 14:38

Lors d’un meeting donné dimanche à Miami, en Floride, l’ex-président des Etats-Unis n'a pas caché ses ambitions pour la présidence des Etats-Unis.



"Pour rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je vais probablement devoir le refaire. Tenez-vous prêts !" Voila les mots de Donald Trump qui a promis "une très grande annonce".



Il a multiplié ces dernières semaines les meetings aux quatre coins du pays, faisant des allusions plus ou moins dissimulées à une nouvelle candidature à la présidence des Etats-Unis.



Notons qu’il détient toujours une forte cote de popularité de ses soutiens et qu’il assure reprendre l’Amérique et la Maison Blanche en 2024.



Rien ne l’empêche de tenter sa chance. La Constitution américaine interdit d’assumer plus de deux mandats, mais en faire deux non consécutifs est une possibilité.