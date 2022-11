A la Une . Donald Trump accuse sa femme pour le revers républicain en Pennsylvanie

Donald Trump est furieux après la défaite de son parti, le GOP, en Pennsylvanie. Et il a trouvé la fautive. Par C.L. - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 13:55

Les résultats du Grand Old Party (GOP) ont été décevants pour l'ancien président des Etats-Unis. Le camp de Trump a essuyé plusieurs défaites symboliques. Le Sénat devrait d'ailleurs rester sous le contrôle des Démocrates.



En Pennsylvanie, grâce à la victoire de John Fetterman, les démocrates sont parvenus à ravir un poste de sénateur aux Républicains. Le 44e président des Etats-Unis accuse tous ceux qui lui ont conseillé de soutenir le candidat Mehmet Oz, y compris sa femme, Melania Trump, a révélé la journaliste du New York Times Maggie Haberman dans un Tweet.



Ce revers des Républicains pourrait avoir des conséquences sur le reste de la carrière politique de Donald Trump. Sur Twitter, Maggie Haberman révèle que ses soutiens le poussent actuellement à reporter son annonce de candidature à la présidentielle de 2024. Une des raisons est la victoire du gouverneur Ron De Santis, réélu haut la main du côté de la Floride. Ce dernier est considéré comme l’adversaire républicain le plus crédible face à Donald Trump.