Donald Trump? Il se comporte "comme un élève de CM2 ou de 6ème"...

La semaine prochaine, Bob Woodward, l'un des deux journalistes à l'origine de la révélation de l'affaire du Watergate, publiera un livre sur Donald Trump. Hier, le Washington Post en a publié quelques extraits.



Selon Bob Woodward, le président américain serait inculte, colérique et paranoïaque, au point que ses collaborateurs s'efforceraient de le protéger contre lui même.



Le ministre de la Défense, Jim Mattis, aurait même dit à des proches que le président se comportait comme un "élève de CM2 ou de 6e".



Un exemple parmi une multitude d'autres : Après l'attaque chimique d'avril 2017 attribuée au régime de Bachar al-Assad, Donald Trump aurait appelé le général Mattis et lui aurait dit qu'il souhaitait assassiner le président syrien. "Tuons-le bordel! Allons-y! On leur rentre dedans et on les bute", aurait-il déclaré. Après avoir raccroché, Jim Mattis se serait tourné vers un conseiller et aurait dit: "Nous n'allons rien faire de tout cela. Nous allons être beaucoup plus mesurés".



John Kelly, le secrétaire général de la Maison blanche, qui est traditionnellement l'homme le plus proche du président, aurait déclaré à propos de Donald Trump, lors d'une réunion en petit comité : "C'est un idiot. C'est inutile d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a complètement déraillé. On est chez les fous. Je ne sais même pas ce que nous faisons là".



Bob Woodward relate aussi par le menu les subterfuges utilisés par l'entourage du président pour éviter qu'il ne prenne des décisions catastrophiques. Ainsi, son ancien conseiller économique Gary Cohn aurait "volé une lettre qui se trouvait sur le bureau de Trump" avant qu'il ne la signe et qui visait à retirer les Etats-Unis d'un accord commercial avec la Corée du Sud. Gary Cohn aurait ensuite expliqué à un proche qu'il l'avait fait au nom de la sécurité nationale et que personne n'avait jamais remarqué son geste.



"C'est juste un autre mauvais livre", a réagi Donald Trump dans un entretien au Daily Caller dans lequel il a dénoncé ce qu'il a qualifié d'histoires colportées par d'anciens membres de son équipe mécontents ou "tout simplement inventées par l'auteur".