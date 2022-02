Don su sang : Planning des collectes mobiles organisées du samedi 26 février au samedi 5 mars

Samedi 26 février 2022

📍 LECLERC PORTAIL PITON ST LEU………………...09h00 à 15h00



Dimanche 27 février 2022

📍 DON GOURMAND – SALLE POLYVALENTE DE LA MAIRIE DE ST DENIS……..09h00 à 15h00

Collecte organisée en partenariat avec la Table Ronde Française



Lundi 28 février 2022

📍 LEROY MERLIN LE PORT………………...12h00 à 17h00



Mardi 1 ER mars 2022

📍 CARREFOUR GRAND EST STE SUZANNE………….12h00 à 17h00



Mercredi 02 mars 2022

📍 CROUS STE CLOTILDE- FOYER DU CONSEIL GENERAL…………….09h00 à 16h00

📍 MAIRIE PETITE ILE…………..……..………...…08h00 à 13h00



Jeudi 03 mars 2022

📍 CLINIQUE STE CLOTILDE…………..10h00 à 14h30



Vendredi 04 mars 2022

📍 PLACE DES CHEMINOTS LE PORT (PLACE DU MARCHE FORAIN) …….09h30 à 12h30 et 14h00 à 16h30

📍 PAROISSE ST FRANCOIS DES SALLES LE TAMPON……………………08h00 à 12h30



Samedi 05 mars 2022

📍 PLACE DES CHEMINOTS LE PORT (PLACE DU MARCHE FORAIN)……………..09h00 à 15h00





NFOS PRATIQUES



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)



PAS DE PASS SANITAIRE ET VACCINAL



Le pass sanitaire et le pass vaccinal ne sont pas nécessaires pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.



INFORMATION OUVERTURES SITES FIXES AUX MOIS DE FEVRIER ET MARS 2022 :

Suite à un manque de ressources, nous sommes contraints de réaménager nos ouvertures de sites fixes.Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et de St Pierre du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022.