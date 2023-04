Don gourmand aux couleurs de l'Inde ce dimanche

Ce dimanche 16 avril 2023, à la Salle Polyvalente de Duparc Sainte Marie, l’Association Culturelle Réunion Inde, acteur incontournable du développement de la culture indienne à La Réunion s’est associée une fois de plus à l’EFS, (l'Etablissement Français du Sang), pour organiser le “Don gourmand aux couleurs de l'Inde”, après le succès des éditions précédentes.



Quelques jours après le nouvel an tamoul, l’idée est de proposer aux réunionnais de le célébrer différemment : en pensant aux autres, peu importe leurs origines, en pensant à la santé des autres, surtout dans ces moments difficiles que nous traversons, et en donnant un peu de leur temps, un peu de leur sang. En parallèle, il s’agit pour l’association de faire découvrir la culture indienne à travers la cuisine. Un bon programme et de belles saveurs à découvrir, tout en faisant une bonne action.



Date Dimanche 16 avril 2023

de 9h00 à 15h00

Lieu Salle Polyvalente de Duparc, Sainte Marie