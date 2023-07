Don du sang : un geste indispensable !

Vous pouvez donner votre sang si vous :êtes âgé·e entre 18 et 70 ans et que vous êtes en bonne santépesez plus de 50 kgL’EFS rappelle que les dons du sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Si vous remplissez ces critères, vous pouvez prendre rendez-vous au 02 62 90 53 92 ou en ligne sur dondesang.efs.sante.fr ou en cliquant directement sur ce lien