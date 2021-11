Don du sang : planning des collecte du samedi 6 octobre au vendredi 12 novembre

Samedi 06 novembre 2021

📍 PLACE DES CHEMINOTS LE PORT Place du marché forain………………………...09h00 à 15h00

📍 EFS ST PIERRE 58 rue Suffren………………….……………………………...………...08h00 à 13h00



Lundi 08 novembre 2021

📍 CARREFOUR ST BENOIT ………………………………………………………………...17h00 à 12h00



Mardi 09 novembre 2021

📍 MAIRIE DU TAMPON ……………………………………………………………………...08h00 à 13h00



Mercredi 10 novembre 2021

📍 LEADER PRICE CHAUSSEE ROYALE ST PAUL …………………………………….08h30 à 17h00 Vendredi 12 novembre 2021

📍 BUT SAVANNA ST PAUL………………………………………………………………....09h00 à 17h00





INFOS PRATIQUES



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92



PAS DE PASS SANITAIRE

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.