Don du sang : mobilisons-nous le 25 juillet au Leader Price de Saint-Paul !

Si vous n’avez jamais donné votre sang, rejoignez cette grande chaîne de générosité qui sauve chaque année plus de 10 000 malades à La Réunion ! N’attendez plus et programmez votre don de sang !En donnant une heure de votre temps aux autres, dont seulement une dizaine de minutes pour l’étape de prélèvement, vous faîtes un geste essentiel et généreux ! Une bonne action qui participera à sauver trois vies !Prenez votre rendez-vous en ligne sur le site dondesang.sante.fr pour s’inscrire sur la collecte : https://efs.link/p3tZW ou en appelant au 0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07.Pensez à vous munir d’une pièce d’identitéLa journée est organisé pour accueillir également la mobilisation spontanée le jour de la collecte.Qui peut donner ? Toute personne :Âgée de 18 à 70 ans et en bonne santéPesant plus de 50kgReconnue apte au don à l’issue de l’entretien pré don qui se déroule le jour de la collectePour savoir où et quand donner, rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients.Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.