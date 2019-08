Don du sang : les rdv dans l’Ouest au mois d’août

Vendredi 2 août

Leader Price Saint-Paul : de 9h à 17h

Lundi 5 août

Mairie La Possession : de 8h30 à 12h30

Lundi 12 août

Mairie La Possession : de 8h30 à 12h30

Lundi 19 août

Mairie Saint-Gilles les Hauts : de 8h30 à 12h30

Mardi 20 août

Mairie Le Port : de 8h30 à 13h

Parc 20 décembre Saint-Leu : de 8h30 à 13h

Mercredi 21 août

Ciné Cambaie Salle Mascareignes : de 11h à 16h

Jeudi 22 août

Leclerc Portail Piton Saint-Leu : de 12h à 17h

Vendredi 23 août

Leclerc Portail Piton Saint-Leu : de 9h à 17h

Dimanche 25 août

“OMS JOUR SPORT ET SANTÉ” Salle de conférence 34 Quai Gilbert Saint-Paul : de 9h30 à 15h30

Mardi 27 août

Mairie Le Port : de 8h30 à 13h

Mercredi 28 août

Mairie Saint-Gilles les Hauts : de 8h30 à 12h30



L’ Établissement Français du Sang invite les donneurs et futurs donneurs à se mobiliser. Vous avez le pouvoir de sauver des vies !Voici les prochaines collectes mobiles dans l’Ouest :Passez à l’acte pour sauver des vies !► Tout au long de l’année, vous pouvez aussi donner votre sang à l’EFS :du lundi au vendredi de 8h à 14h avec ou sans RDV et le second samedi de chaque mois (renseignements au 0262 90 53 92).Le parking du CHU Félix Guyon (Bellepierre) est gratuit pour les donneurs de sang.