Don du sang gourmand ce dimanche 20 février

Les étudiant.es de TetraNergy et les membres de l’Association La Table Ronde Française engagés dans le don du sang !



Les étudiant.es du groupe TetraNergy, organisme de formation en alternance à La Réunion, en collaboration avec l’association La Table Ronde Française s’engagent dans le don du sang avec l’Etablissement Français du Sang.



Nos étudiant.es ont proposés à l’association La Table Ronde Française de les rejoindre dans leurs actions du mois de février : le don du sang « Gastronome ». C’est donc un événement exceptionnel qui se tiendra à la mairie de Saint-Denis le dimanche 20 février 2022, de 09h à 15h. En guise de récompense, mieux que le pain au chocolat, place à un savoureux buffet sucré/salé concocté par les Toques Blanches pour régaler les donneurs et donneuses.



Notre objectif : solliciter la solidarité réunionnaise pour permettre à l’Établissement Français du Sang de remplir ses réserves.



L’ESSENTIEL :



DON DU SANG GASTRONOME

Quand ? Le 20 février 2022

Où ? Mairie de Saint-Denis



Horaires : de 09h à 15h



Le + : buffet gourmand sucré & salé concocté par les Toques Blanches pour les donneurs et donneuses.



*Pour des raisons sanitaires, et pour la sécurité de tous et toutes, il est important de ne présenter aucun signe grippal. Pass vaccinal et sanitaire non requis.