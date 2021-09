Don du sang : des places sont encore disponibles pour la collecte du 4 octobre

Quelques minutes suffisent pour sauver trois vies ! Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à La Réunion ! Tout le monde peut avoir besoin d’aide… En octobre aussi, donnez votre sang ! Le stock est fragile, l’EFS lance un appel à la mobilisation !L’EFS et la Ville de Saint-Paul, labellisée ville santé OMS, via l’équipe du Contrat Local de Santé la Karavàn Santé mettront en place une journée de collecte de sang, destinée à tous publics (sur rendez-vous), le lundi 4 octobre 2021 de 8h à 13h à la Mairie annexe de la Saline-les-Hauts.Infos pratiques : Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.Suis-je éligible au don de sang ? Voici le lien Pour tester votre éligibilité, cliquez sur ce lien . Pensez à vous munir d’une pièce d’identité !