Santé Don du sang : certains groupes sont en tension, pensez à faire le geste !

"A La Réunion, actuellement le niveau des réserves disponibles est de 1100 poches, il en faudrait 300 de plus", indique l'Etablissement français du sang qui effectue une piqûre de rappel sur la nécessité de prendre de l'avance pour parer aux imprévus de la saison cyclonique notamment. Par LG - Publié le Lundi 26 Décembre 2022 à 13:21

Les collectes de sang connaissent depuis plusieurs semaines une forte baisse de la fréquentation. L’Établissement français du sang appelle à un sursaut de la population, indispensable pour poursuivre la prise en charge des patients.



Contexte socio-économique, conditions météorologiques ou encore reprise du Covid : de nombreux facteurs expliquent la baisse de la fréquentation des collectes de sang ces dernières semaines. L’appel à la mobilisation lancé auprès des donneurs début décembre est resté sans effet.



Le niveau des réserves de sang chute toujours dangereusement : moins de 80 000 dons de sang sont aujourd’hui disponibles, alors qu’il en faudrait plus de 100 000.



François Toujas, président de l’EFS, précise : « La situation est particulièrement inquiétante : la fréquentation de nos collectes est trop faible et les perspectives à venir en début d’année sont mauvaises dans un contexte toujours plus difficile (crise énergétique, climat social, etc.). Les collectes de sang se poursuivent, y compris entre Noël et le réveillon, il faut s’y rendre ! Nous lançons un nouvel appel à toutes et tous pour répondre aux besoins immédiats, mais aussi pour anticiper le début d’année, qui s’annonce complexe. »



A La Réunion, actuellement le niveau des réserves disponibles est de 1100 poches, il en faudrait 300 de plus. Pour information, le niveau sécuritaire doit être de 14 jours de stock disponible en période cyclonique afin de faire face à toute impossibilité de collecte pendant quelques jours. Certains groupes sont en tension avec 9 jours de réserves comme les O et B.



Durant cette période de fêtes de fin d’année et de grandes vacances scolaires, plus que jamais, le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.



120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie...), d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents,). Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien.



Rappelons que la transfusion sanguine est une réponse thérapeutique qui n’a aucune autre alternative. 10.000 dons dont 120 à la Réunion sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients, pour lesquels les transfusions sanguines sont indispensables pour être soignés.



À travers cette nouvelle alerte, l’EFS demande à l’ensemble des citoyens éligibles au don de se mobiliser massivement. Si la situation ne s’améliore pas à très court terme, l’EFS pourrait être en difficulté pour fournir les produits sanguins aux établissements de santé.