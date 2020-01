Rubrique sponsorisée Don du sang - Vos prochains rendez-vous dans l’Ouest pour la semaine du 11 janvier 2020 L’Établissement Français du Sang vous informe des collectes mobiles de sang organisées du samedi 11 au dimanche 19 janvier 2020. Vous avez le pouvoir de sauver des vies !

Voici les prochaines collectes mobiles dans l’Ouest : Mardi 14 janvier

Village de Corail (Saint-Gilles les Bains) : de 9h30 à 15h30

Mercredi 15 janvier

Pôle Alambic de Trois Bassins : de 8h30 à 12h30

Jeudi 16 janvier

Kélonia (Saint-Leu) : de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h





Tout au long de l’année, vous pouvez aussi donner votre sang à l’EFS : du lundi au vendredi de 8h à 14h à l’EFS de Saint-Denis (0262 90 53 81)

Important : Accessibilité du Parking CHU F. Guyon.

L’EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

La démarche est la suivante : le donneur gare son véhicule dans le nouveau parking, récupère le ticket à la borne et se rend ensuite dans les locaux de l’EFS. Après son don du jour, le compostage du ticket se fait au sein même de l’EFS Site de Saint-Denis auprès de la secrétaire d’accueil.



Un parking est à disposition des donneurs. Passez à l'acte pour sauver des vies !





