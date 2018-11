Don du sang: Pour faire face aux besoins, les sites fixes de l'EFS rouvrent leurs portes

Compte tenu de la durée du mouvement et afin de maintenir la capacité de l’Etablissement à faire face aux besoins spécifiques de l’île, les sites fixes rouvriront leurs portes pour des dons de plaquettes et de sang uniquement sur rendez- vous.



L’Etablissement français du sang La Réunion – Océan Indien vous confirme l’ouverture de ses deux sites fixes. Pour prendre rendez- vous : 0262 90 53 92



Lundi 26 novembre :

EFS ST DENIS : CHU Bellepierre Niveau des admissions - 08h00 à 17h00

EFS ST PIERRE : 58 rue Suffren - 08h00 à 15h00



De Mardi 27 au Vendredi 30 novembre :

EFS ST DENIS et EFS ST Pierre – 08h00 à 17h00



Samedi 1er Décembre :

EFS ST DENIS : 08h00 à 14h00

EFS ST PIERRE : 08h00 à 16h00



Le mouvement étant imprévisible, les sites fixes accueilleront les donneurs de sang uniquement sur rendez – vous afin de pouvoir, le cas échéant, prévenir ces derniers en cas de nécessité de fermeture anticipée.



Chaque jour, 120 dons sont nécessaires pour subvenir aux besoins des malades.

Dès que la situation le permettra, les collectes mobiles reprendront le cours de leur organisation.



Nous remercions par avance la population de se tenir informée et de leur mobilisation prochaine. Il sera alors important de reconstituer les réserves de sang avant les vacances scolaires.



A propos de l’EFS

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage.

Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Etablissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an.



Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins. Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents types d’analyses biologiques, hématologiques et immunologiques. Des examens indispensables dans le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules.



Avec plus de 500 millions d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Etablissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des donneurs, des malades et des blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent.

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.