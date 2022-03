Don du sang : Planning des collectes mobiles du dimanche 20 au vendredi 25 mars

Dimanche 20 mars 2022

📍 SALLE DES FETES DU 23EME KM LA PLAINE DES CAFRES….09h00 à 15h00



Mardi 22 mars 2022

📍 MAIRIE DE LA POSSESSION.……...08h00 à 13h00

📍 MUSEE STELLA MATUTINA PITON ST LEU…………..10h30 à 15h00



Mercredi 23 mars 2022

📍 LEADER PRICE DE l’ERMITAGE ST GILLES LES BAINS………09h00 à 13h00



Jeudi 24 mars 2022

📍 LEADER PRICE ST PAUL CHAUSSEE ROYALE ………...08h30 à 17h00



Vendredi 25 mars 2022

📍 E.LECLERC EXPRESS BRAS PANON……….12h00 à 17h00

📍 PAROISSE ST ESPRIT DE TROIS MARES LE TAMPON……….08h30 à 13h00





INFOS PRATIQUES



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :



- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00) 



PAS DE PASS VACCINAL



Le pass vaccinal n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.



INFORMATION OUVERTURES SITES FIXES AU MOIS DE MARS 2022 :



Suite à un manque de ressources, nous sommes contraints de réaménager nos ouvertures de sites fixes pour le mois de mars 2022. Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et de St Pierre du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2022.