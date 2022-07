Don du sang : Planning des collectes du samedi 9 au vendredi 15 juillet

Samedi 09 juillet 2022

📍 GYMNASE DU CENTENAIRE ETANG SALE LES HAUTS…………...…09h00 à 15h00



Lundi 11 juillet 2022

📍 MAIRIE ANNEXE DE STE ANNE…………...08h30 à 13h00



Mardi 12 juillet 2022

📍 CARREFOUR GRAND EST STE SUZANNE…………………11h00 à 17h00

📍 MAIRIE DE LA RIVIERE ST LOUIS……………………08h00 à 13h00



Vendredi 15 juillet 2022

📍 BUT SAVANNA ST PAUL………………09h00 à 17h00





INFOS PRATIQUES



Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :



- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)



PAS DE PASS VACCINAL



Le pass vaccinal n’est pas nécessaire pour donner son sang. Le port du masque reste recommandé.



INFORMATION OUVERTURES SITES FIXES AUX MOIS DE JUILLET 2022 :



Suite à un manque de ressources, nous sommes contraints de réaménager nos ouvertures de sites fixes pour le mois de juillet 2022. Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et St Pierre du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022.