A la Une . Don du sang : Planning des collectes du samedi 13 mai au 19 mai

L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées samedi 13 mai au vendredi 19 mai 2023. Par N.P - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 15:30

Samedi 13 mai 2023



📍 ECOLE ELEMENTAIRE CENTRALE RUE JULES AUBER ST DENIS ........09h00 à 15h00

En partenariat avec UNIR OI



📍 EFS ST PIERRE 58 RUE SUFFREN……......08h00 à 13h00



Lundi 15 mai 2023



📍 LEROY MERLIN LE PORT…....11h00 à 17h00



📍 SALLE MER CASSEE ST PHILIPPE...................08h00 à 13h00



Mardi 16 mai 2023



📍 MAISON DU PELERIN ETANG SALE ......................08h00 à 13h00



Mercredi 17 mai 2023



📍 CARREFOUR ST BENOIT................11h00 à 17h00

📍 MAIRIE RIVIERE ST LOUIS ........08h00 à 13h00



Vendredi 19 mai 2023



📍 BUT SAVANNAH ……….......09h00 à 17h00



INFOS PRATIQUES



Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante :

