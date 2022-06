Don du sang : Planning des collectes du samedi 11 au vendredi 17 juin 2022

JOURNEE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG



Samedi 11 et Dimanche 12 juin 2022

📍NORDEV HALL A- PARC DES EXPOSITIONS A. LEGROS STE CLOTILDE.....….09h00 à 16h00



Mardi 14 juin 2022

📍CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL CIMENDEF ST PAUL Angle des rues Mangalon et Chaussée Royale..........…..09h00 à 16h00



Jeudi 16 juin 2022

📍 LEROY MERLIN ST LOUIS………….11h00 à 17h00



Vendredi 17 juin 2022

📍 CLINIQUE DE STE CLOTILDE……………..10h00 à 14h30

📍 CARREFOUR RAVINE BLANCHE ST PIERRE ………..……..10h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h00



INFOS PRATIQUES



Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :



- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)



PAS DE PASS VACCINAL



Le pass vaccinal n’est pas nécessaire pour donner son sang. Le port du masque reste recommandé