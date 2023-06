Communiqué Don du sang : Planning des collectes du 10 au 16 juin 2023

L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du samedi 10 au vendredi 16 juin 2023. Par NP - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 15:56

JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG



Samedi 10 juin 2023

NORDEV HALL A PARC DES EXPOSITIONS A.LEGROS STE CLOTILDE.............09h00 à 16h00



Dimanche 11 juin 2023

NORDEV HALL A PARC DES EXPOSITIONS A.LEGROS STE CLOTILDE.............09h00 à 16h00



Mercredi 14 juin 2023

CIMENDEF CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE ST PAUL..............................09h00 à 17h00



Vendredi 16 juin 2023

MR BRICOLAGE ST PIERRE..............................................................................................11h00 à 17h00



INFORMATION OUVERTURES SITES FIXES EN JUIN 2023



Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et St Pierre du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 (de 8h À 14h) :



Lundi 12 juin : EFS St-Pierre



Mardi 13 juin : EFS St-Pierre



Jeudi 15 juin : EFS St-Denis et EFS St-Pierre



Vendredi 16 juin : EFS St-Denis et EFS St-Pierre



EFS St Denis (CHU F.GUYON Bellepierre)

Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.



L'EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.

EFS St Pierre (58 rue Suffren)

Un parking est à disposition des donneurs.

Pour savoir où donner et obtenir des informations sur les conditions, contre - indications, rendez- vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.