A la Une . Don du sang : Planning des collectes de sang du samedi 24 juin au samedi 1er juillet

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du samedi 24 juin au samedi 1er juillet 2023. Par N.P - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 10:27

JOURNEE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG



Samedi 24 juin 2023

📍 GYMNASE H. GANOFSKY ST JOSEPH............09h00 à 16h00



Lundi 26 juin 2023

📍 MAIRIE DE ST DENIS- Salle du Conseil…………...08h00 à 13h00



Mardi 27 juin 2023

📍 CMA CGM LE PORT (Zac Belevedère Blv des Mascareignes) ……..09h00 à 13h00



Mercredi 28 juin 2023

📍 MEDIATHEQUE A.L ROUSSIN ST BENOIT …………...08h00 à 13h00

📍 HYPER U LA CHATOIRE LE TAMPON……........12h00 à 17h00 .



Jeudi 29 juin 2023

📍 MAIRIE DE BRAS PANON ........08h30 à 13h00

📍 HYPER U LA CHATOIRE LE TAMPON…….......12h00 à 17h00



Vendredi 30 juin 2023

📍 MAIRIE DE ST ANDRE ……............08h00 à 13h00



Samedi 1er juillet 2023

📍 GYMNASE DU CENTENAIRE ETANG SALE LES HAUTS………..09h00 à 15h00





INFOS PRATIQUES



Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante :

- Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00) 📍 GYMNASE H. GANOFSKY ST JOSEPH............09h00 à 16h00📍 MAIRIE DE ST DENIS- Salle du Conseil…………...08h00 à 13h00📍 CMA CGM LE PORT (Zac Belevedère Blv des Mascareignes) ……..09h00 à 13h00📍 MEDIATHEQUE A.L ROUSSIN ST BENOIT …………...08h00 à 13h00📍 HYPER U LA CHATOIRE LE TAMPON……........12h00 à 17h00 .📍 MAIRIE DE BRAS PANON ........08h30 à 13h00📍 HYPER U LA CHATOIRE LE TAMPON…….......12h00 à 17h00📍 MAIRIE DE ST ANDRE ……............08h00 à 13h00📍 GYMNASE DU CENTENAIRE ETANG SALE LES HAUTS………..09h00 à 15h00Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :- En ligne à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/ - Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)

INFORMATION OUVERTURES SITES FIXES EN JUIN 2023 : Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et St Pierre du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023.